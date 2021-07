“Ni Petro ni yo somos comunistas”: Gustavo Bolívar

#OjoCon

Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes.

1- Porque no me siento aludido ya q ni Petro, e quien apoyo, ni yo somos Comunistas.

2-Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera.

3-Me gusta la gente q se define.

4-Amé su versión de Seek and destroy.