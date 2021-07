En lo que va del año han muerto 226 ciclistas en las carreteras del país

Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, explicó en los micrófonos de Caracol Radio el aumento progresivo de riesgo en las vías de Colombia para los ciclistas: "este año infortunadamente tenemos 226 víctimas fatales en bicicleta en lo que va corrido del año en este primer semestre, 42 personas más que el año 2020. Una cifra bastante preocupante".

El funcionario además recalcó que, las dos principales causas de fatalidad son exceso de velocidad y el no cumplimiento a la señales de tránsito: "hay dos señales en particular muy complejas que los colombianos no respetan: el primero, el prohibido adelantar, ubicadas en sitios peligrosos; y la segunda, el pare que también está al interior de la ciudades y que cuando se incumple infortunadamente se termina arrollando, en la mayoría de las veces, a los ciclistas".

Así mismo, Lota recomendó a conductores que transitan en las carreteras principales de Colombia respetar los límites de velocidad, conducir sin efectos del alcohol o cansancio, hacer revisión mecánica y documental del vehículo, precisando que "cada ciclista tiene derecho a un carril de acuerdo con la ley 1811, pero también, tienen la obligación de iluminarse en las noches con una luz roja y una blanca adelante, utilizar chaleco reflectivo y si es menor de edad tiene que llevar obligatoriamente un casco de protección".

Sobre el accidente que cobró la vida del joven de 13 años, Julián Gómez, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantó detalles sobre el hecho: "parece que el vehículo de carga de alguna manera generó un poco de ruido que asustó al niño e infortunadamente perdió el equilibrio y el vehículo lo absorbió dentro de sus llantas".