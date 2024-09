Edmundo Gonzalez causa choques de Asamblea de Venezuela con europarlamento y España

Día de tensiones entre el chavismo y la Unión Europea. Mientras se mantiene la expectativa por la votación de la Asamblea venezolana para aprobar una solicitud al gobierno de romper relaciones con España por el reconocimiento del Congreso de ese país a Edmundo González como presidente electo, el Parlamento Europeo tomó la misma decisión del legislativo español y reconoció a González como la cabeza estatal de Venezuela.

La decisión del europarlamento

El Parlamento Europeo reconoció este jueves al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los síes del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha.

La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y reclama a la Unión Europea y a sus Estados miembros -quienes tienen la competencia en política exterior- que se unan en el reconocimiento a González.

La discusión en Venezuela

El Parlamento de Venezuela pretende aprobar este jueves una petición al gobierno para que rompa las relaciones con España, luego de que este país recibiese al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien ha denunciado fraude en las presidenciales del 28 de julio y coacciones del oficialismo para presionar su exilio hacia Madrid.

Por su parte, el Gobierno español se desvinculó de “cualquier negociación” entre Edmundo González y Nicolás Maduro, en medio de la tormenta política desatada después de que el opositor venezolano denunciara coacciones del Gobierno de su país cuando estaba refugiado en la embajada española.

El único camino: negociar

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que la única opción del gobernante Nicolás Maduro es negociar por una transición democrática en su país luego de haber sido proclamado reelecto en comicios sospechados de fraude, en una entrevista televisiva.

“Hay que hacer (...) entender (a Maduro) que la represión y los crímenes de lesa humanidad tienen consecuencias. Y que su mejor opción, y pronto yo diría su única opción, va a ser aceptar los términos de una negociación con nosotros para una transición a la democracia”, dijo Machado al canal LN+ de Argentina.

“Maduro hoy siente que puede matar gente y no va a pasar nada. Y eso está comenzando a cambiar. Y es muy importante, porque no es solamente él, es el entorno de aquellos que hoy están soportando el sistema, que empiezan a verse en un futuro y dicen ‘con este sistema no hay futuro para mí’”, añadió la jefa opositora.