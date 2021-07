Con tristeza e indignación, en redes sociales se despide a Julián Esteban

Este domingo 18 de julio, el país se estremeció con el fallecimiento del pequeño Julián Esteban, un niño que soñaba con ser como el corredor Egan Bernal. Julián lamentablemente no resistió al impacto generado por un accidente con una tractomula mientras entrenaba con su abuelo en Zipaquirá.

El hecho, ha causado la reacción de cientos de usuarios a través de las redes sociales. Desde deportistas, pasando por personajes públicos, hasta artistas han expresado su solidaridad con la familia del menor. Pero, sobretodo, han recalcado que se ha apagado una de las promesas deportivas de las siguientes generaciones.

El pintor y artista, Luis Cifuentes, quien en una de sus obras inmortalizó a Julián se despidió del menor con un emotivo video en el que el niño explicaba la emoción de ver a su inspiración ganar el Tour de Francia.

Por su parte, el artista Cacerolo también se despidió escribiendo: "Sigue escalando, eres inalcanzable ...hoy todos te lloramos".

El exciclista y entrenador Fabio Rodríguez también envió un emotivo mensaje por el fallecimiento del menor. "Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañé por siempre mi querido Julián".

En cuanto a mandatarios y políticos, la alcaldesa Claudia López también aprovechó las plataformas digitales para escribir: "No hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza por el fallecimiento de Julián Esteban, mientras entrenaba con su bici en Zipaquirá".

Mientras que el presidente, Iván Duque escribió "Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad".