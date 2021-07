Amplían valor y Cobertura a subsidio de ex-madres comunitarias y sustitutas

Las ex madres comunitarias o ex madres sustitutas que prestaron sus servicios por más de diez años al Instituto de Bienestar Familiar, que hoy a pesar de tener la edad de pensión no pueden acceder a ella, o al programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, van a tener un subsidio.

Así lo dio a conocer este jueves el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, al explicar que estos subsidios oscilarán entre $360.000 Y $440.000 y a partir de este mes de julio de 2021.

Cabrera dijo, que para acceder a estos beneficios los requisitos son ser ex madre comunitaria que se haya retirado del programa después del 2011 y ex madre sustituta después del año 2015 y acercarse a cualquier centro zonal del ICBF, tramitar un formulario de solicitud y empezar a recibir el subsidio que será de por vida.

El ministro de Trabajo afirmó "Con este subsidio queremos saldar la deuda histórica que tenemos con las ex madres comunitarias y sustitutas, que han dedicado parte de su vida a trabajar en favor de nuestros niños".

La destinación de los recursos cubrirá el costo de los dos mil nuevos cupos y lo correspondiente al incremento del valor de los subsidios en el 2021 para 4.859 beneficiarios ex madres comunitarias y sustitutas.

La entrega de subsidios se hace en forma directa a personas adultas mayores que fueron madres comunitarias o sustitutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se realiza dentro del marco de las Leyes 797 de 2003, 1450 de 2011 y 1955 de 2019.

Para asegurar los recursos, el Ministerio del Trabajo, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, hará una inversión de más de ocho mil 73 millones de pesos en favor de las personas que dejaron de ser madres comunitarias y sustitutas del ICBF y que no pueden acceder a pensión.

El anuncio de la ampliación de la cobertura de los subsidios lo hizo el titular de la cartera Laboral, Ángel Custodio Cabrera junto con la directora del ICBF, Lina María Arbeláez y el director de Pensiones de MinTrabajo, Juan Carlos Hernández, durante un evento en un hogar comunitario en el barrio la Estrella de Ciudad Bolívar, de Bogotá.

Requisitos para las ex madres comunitarias

1. Ser colombiano.

2. Tener como mínimo 57 años, si es mujer o 62 años de edad si es hombre.

3. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional.

4. Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar a partir de la entrada en vigor de la Ley 1450 de 2011.

Requisitos para ex madres sustitutas

1. Ser colombiano.

2. Acreditar la condición de retiro como madre sustituta de la modalidad de hogares sustitutos de Bienestar Familiar a partir del 24 de noviembre de 2015.

3. Haber desarrollado su labor de madre sustituta por un tiempo no menor a 10 años.

4. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional.

5. Haber cumplido la edad para pensión de vejez y No reunir los requisitos para acceder a una pensión.