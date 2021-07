Pacientes con comorbilidades podrán vacunarse sin agendamiento previo

Desde este domingo todos los pacientes con comorbilidades en el país, podrán asistir a los puntos de vacunación sin necesidad de estar registrados en 'Mi Vacuna' o realizar un agendamiento previo.



Así lo informó el Gobierno Nacional, a través del Decreto 744 de 2021, en el que se ordena que todas las personas con comorbilidades pueden asistir a los puntos de vacunación solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o permiso especial de permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud.



Esta certificación de acuerdo al director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, debe estar refrendada por un profesional de salud, con su respectivo registro sanitario, ya que él o ella será quien asuma la responsabilidad sobre la veracidad del reporte que realizó.



El funcionario agregó que este certificado puede ser solicitado a través de las EPS, por consulta externa, o con un médico particular.



El funcionario también aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas a vacunarse o que no aparezcan en la plataforma Mi Vacuna, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.



“Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de COVID-19”. concluyó el director.