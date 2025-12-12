Concejal del Centro Democrático exige medidas urgentes de seguridad al Gobierno para Antioquia

Colombia

El concejal del Centro Democrático, Sebastián López, advirtió de una pérdida de capacidad de la seguridad por parte del Estado en Medellín, a raíz de dos hechos que calificó como ataques terroristas en el Área Metropolitana.

Según dijo, en los últimos días se registró un incendio en una de las sedes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid “por parte de terroristas urbanos” y además, hubo un atentado por parte del ELN peaje que hay entre Barbosa y Girardot.

“Hemos sido víctima de dos ataques terroristas, lamentablemente en esta época de Navidad, en Medellín y en nuestra área metropolitana, que son iguales de graves y que los dos son terroristas. Lo que sucedió en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid con el incendio de la sede por parte de terroristas urbanos que están inmersos en el Politécnico y lo que sucedió en el peaje en la área metropolitana por parte del ELN es lo mismo de grave y es el mismo terrorismo”.

Ante lo ocurrido López, quien además es presidente del Concejo de Medellín, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinden garantías de seguridad en la región.

“Desde los principios que representamos en el Centro Democrático, la exigencia es clara: mano firme, resultados ya y cero contemplaciones con los violentos. Aquí la autoridad se respeta y a la ciudadanía se le garantiza su seguridad”.

Agregó el concejal que “el abandono del Gobierno Nacional tiene a Medellín y Antioquia enfrentando solos el terrorismo y la criminalidad” e indicó que “los terroristas del Politécnico tienen que ser identificados y judicializados por terrorismo y concierto para delinquir”.