Jornada de vacunación 12 y 13 de diciembre, prepárate para Navidad y Fin de Año

Las personas que aún no cuentan con el esquema de vacunación y quienes no lo tienen completo tienen la oportunidad, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, de lograr su inmunización contra 30 enfermedades prevenibles.

La jornada de intensificación de la vacunación que tiene como lema “Por ti, por mí, por todos: ¡vacúnate ya!, se dio inicio este viernes 12 de diciembre en el corregimiento de Pasacaballos, sector Nuevo Porvenir calle Los Cordobitas.

En las horas de la tarde y noche continuará en los centros comerciales: Caribe Plaza, Los Ejecutivos, La Castellana y La Plazuela, en el denominado “Vacunatón Nocturno”, de 5:00 de la tarde a 9:00 noche.

William Porto, habitante de Pasacaballos y representante legal de la Fundación Mujer Impulso, destacó la importancia de la jornada, toda vez que, través de las vacunas, se pueden prevenir enfermedades en el territorio.

El sábado, 13 de diciembre, la séptima jornada de vacunación contará con 70 puntos que funcionarán en los centros, puestos de salud del Distrito y en las IPS de las EPS, así mismo funcionarán siete puntos en extramurales en los barrios Pablo Sexto Segundo en las letras la Heroica, El Pozón, sector Nuevo Horizonte, Nuevo Paraíso, sector Bendición de Dios, Chapacuá parque principal, El Nazareno tienda Pino Verde, Cerros de Albornoz, sector Luz Verde y en Henequén, sector la Nueva Jerusalén, sede de la Fundación Renacer en Amor.

Sobre la jornada la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Dadis, Edelia Pájaro, indicó que la idea es garantizar el acceso y aplicación oportuna de los biológicos en los siguientes grupos poblacionales.

Población infantil menor de 6 años: vacunas contra Tuberculosis, Meningitis, Polio, Difteria, Tétanos, Tosferina, Hepatitis B, Meningitis por Hemophilus, Influenza, Diarrea por rotavirus, Hepatitis A, Varicela, Influenza, Neumococo y Fiebre Amarilla.

Niños y niñas de 2, 3, 4 y 5 años que no hayan recibido la segunda dosis de Triple Viral (contra Sarampión, Rubeola y Pareras).

Niñas de 9 a 17 años: vacunas para prevenir el Cáncer de Cuello Uterino VPH.

Niños de 9 a 17 años: vacunas para prevenir el cáncer de garganta y pene VPH.

Mujeres gestantes: vacuna contra tétanos difteria, tosferina, influenza y COVID 19

Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años: tétano y difteria.

Población susceptible para fiebre amarilla de 9 meses a 19 años y de 20 años y mas que no se hayan vacunado, viajeros internacionales que se la exijan y personas de más de 60 años si van a viajar a municipios de alto y muy alto riesgo.

Población susceptible para Covid-19: niños mayores de 12 años en adelante y población en general.

Población mayor de 60 años: vacuna contra influenza