Alcaldía anuncia ‘Mercadito de la Matuna’, nuevo centro artesanal de Cartagena

En medio de una reunión de revisión de avances del Plan de Desarrollo, Cartagena, ciudad de Derechos, y alistamiento para la Rendición de Cuentas de 2025, que convocó a todo el gabinete distrital, el alcalde Dumek Turbay hizo el anuncio de importantes proyectos, gracias a la liberación de recursos del fondo pensional.

En el espacio, Turbay aprovechó para anunciar un nuevo proyecto de recuperación urbana, en pleno Centro de Cartagena, en un viejo edificio que hace 25 años requiere intervención por su alto grado de deterioro y riesgo de colapso: los antiguos Cines La Matuna.

Cabe recordar que desde el 2007, en el gobierno de Nicolás Curi, este predio fue comprado por el Distrito para adecuarlo y reubicar ahí a los vendedores ambulantes de zonas como el Centro Histórico y sus alrededores; sin embargo, luego de más de una decena de alcaldes, 25 años después el inmueble sigue sin ser recuperado y utilizado.

En el predio, con un área de 500 metros cuadrados, el alcalde Dumek Turbay estima una inversión de más de $12 mil millones, entre demolición, limpieza, reconstrucción, urbanismo, mobiliario y arquitectura armónica con el Parque Centenario; y así agregar un nuevo recinto al nuevo Corredor Turístico y Cultural de Cartagena, el cual comprenderá al Gran Malecón del Mar, nuevo Parque Apolo, Plaza de Variedades, Parque Espíritu del Manglar, Castillo San Felipe, Parque del Reloj Floral, Parque Joaquín F. Vélez y monumento a las Botas Viejas.

El proyecto se concibe como un mercado urbano contemporáneo que recupera la memoria industrial del antiguo ferrocarril de Cartagena, ubicado en sus inicios en la matuna, reinterpretando la tipología de las bodegas mediante una estructura de hierro visible, ligera y modular, inspirada en mercados contemporáneos de Europa. Arquitectónicamente, el edificio se presentará como una nave permeable, transparente y flexible, donde la estructura se convierte en lenguaje y el espacio en soporte de la vida urbana.

A nivel urbano, el mercado actúa como un conector entre el Centro Histórico, Getsemaní y La Matuna, reforzando la recuperación del Parque del Centenario como espacio público activo, el cual será reinaugurado la próxima semana. El proyecto extiende el parque hacia el edificio y viceversa, generando una transición continua entre paisaje, comercio y cultura, devolviendo este sector a los cartageneros como un lugar de encuentro, memoria y actividad cotidiana.

“Siempre es grato anunciar buenas noticias para nuestra ciudad, especialmente en Navidad. La recuperación de un edificio abandonado y que la ciudadanía lleva décadas clamando por su intervención, ahora será una realidad con un proyecto viable y necesario. El Mercadito contará con todos los juguetes, full aire y las mujeres emprendedoras tendrán prioridad para ofertar sus servicios, fortaleciendo nuestro ámbito Violeta y la economía naranja en Cartagena”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

En cuanto a la arquitectura del nuevo ‘Mercadito de La Matuna’, el edificio sería erigido con una arquitectura muy característica y representativa de principios del siglo XX, que combina elementos funcionales e industriales con un diseño atractivo y luminoso.

Arquitectura y oferta semejante al Mercado de San Miguel en Madrid, España

El alcalde Dumek Turbay y Teremar Londoño, secretaria de Turismo, informaron que el referente arquitectónico del Mercadito de La Matuna es el Mercado de San Miguel en Madrid, España; el cual fue conocido por el mandatario y varios funcionarios del Distrito en julio de 2024.

Así como el recinto ibérico, el Mercadito de La Matuna será un edificio de dos plantas, climatizado y que acogerá a artesanos y comerciantes; y así se convierta en un gran centro gastronómico, turístico y cultural.

El origen de los recursos y otras obras importantes

El alcalde Dumek Turbay anunció que el Distrito cuenta con $42 mil millones de libre destinación, liberados por el Fondo de Pensiones de Cartagena (Fonpecar), a través de la gestión de recursos FONPET para el pago de nómina de pensionados en 2025.

Estos recursos FONPET, previa aprobación del Concejo para ser incorporados, fortalecerán la priorización de las inversiones en el primer semestre de 2026.

Turbay anunció que, además de la recuperación urbana del edificio Cines La Matuna y la construcción del Mercadito de La Matuna, estos recursos servirán también para la reconstrucción del puente de Las Palmas, la recuperación del Parque de La Comida Caribeña, intervenciones de gestión del riesgo en Torices, entre otras recuperaciones urbanas y compra de elementos gubernamentales.

Para lograr la liberación de estos recursos, Fonpecar ejecutó múltiples actividades para lograr traer estos recursos para el Distrito de Cartagena, entre las que se destacan análisis y depuraciones de información; actualizaciones presupuestales; mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; gestión documental; reporte de información y el cumplimiento de reconocimientos y bonos pensiónales de exfuncionarios distritales.

“Esto representa un avance significativo en la gestión y administración del pasivo pensional real, que a la fecha tiene el Distrito, ya que el valor de los retiros para el pago de nómina de pensiones corrientes ha venido en aumento. Lo cual además es un indicador que muestra nuestro compromiso por cumplir con la depuración y actualización permanente del pasivo pensional”, indicó el alcalde Turbay Paz.

Según Yohana González, directora de Fonpecar, se proyecta, seguir ampliando el margen de este desahorro para nómina de pensionados y además se prevee y propone que desde el Fondo de Pensiones se tome la bandera para la gestión de los desahorros del sector Educación y Salud, los cuales también deben ejecutarse previo cumplimiento de requisitos que lo viabilizan.

En otras palabras, se liberarían muchos más recursos para atender proyectos, obras y necesidades en dos de los sectores más importantes de la sociedad, como es la salud y la educación en Cartagena: intervenciones de colegios, nuevos puestos de salud, entre otros

“Este logro representa para el Distrito de Cartagena, la posibilidad de liberar los recursos de libre destinación asignados al pago de mesadas pensionales para que sean destinados en la financiación de los proyectos de inversión que viene desarrollando e implementando la administración distrital”, explicó González.