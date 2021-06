Es un chiste que jefes del ELN no sean responsables de atentados: Gobierno

Tras conocer la renuncia de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, como comandante central del del ELN, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, dijo hoy que el país está esperando a que el grupo armado renuncie a seguir reclutando menores, al secuestro y a la instalación de minas antipersonal

El funcionario criticó que la guerrilla le quite responsabilidad a los altos mandos por los actos armados que se cometen en Colombia, y aseguró que es un chiste para el pueblo colombiano.

“Es un chiste y un engaño que digan que no son responsables y nosotros no podemos permitir esa clase de planteamientos, uno es o no es. En Cuba se pretenden realizar acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz, pero dicen que no tienen nada que ver con el actuar criminal que hacen en el territorio colombiano. El pueblo colombiano no se va a dejar engañar", explicó.

Restrepo insistió en que su misionalidad es verificar si el ELN y otros grupos delincuenciales tienen una verdadera intención de paz.

"Por estas declaraciones no quiero que ahora se diga que soy el comisionado de la guerra. Soy el Comisionado de la Paz con Legalidad. Lo que estamos haciendo es consolidar la paz con legalidad, que significa garantizar los derechos de las víctimas, una verdadera reincorporación de los excombatientes, llevar la oferta del gobierno a los territorios, que exista verdad, reparación y no repetición", subrayó.