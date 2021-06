Osorio, tajante con los que no quieren estar en su proyecto en América

El nuevo entrenador del América de Cali, Juan Carlos Osorio, dio este sábado una rueda de prensa con ánimo de la presentación del estadio Pascual Guerrero. Entre tanto, una de las cosas más importantes a las que se refirió, fue a los jugadores que no quieren estar en el equipo, a los que les abrió la puerta en caso de no desear continuar en la institución.

Lo anterior, se debe principalmente a los casos de Yesus Cabrera y Rafael Carrascal, quienes decidieron no seguir en el América de Cali para el próximo semestre, a pesar de que el entrenador risaraldense contaba con ellos para su proyecto.

"Voy a ser claro, ni a Yesus ni a Carrascal les dije que se fueran. Ellos tomaron la decisión, iban a ser importantes para mi proyecto. Al que me dio la oportunidad, le expresé que lo quería y pensaba que sería importante. El que no quiera estar en el proyecto, que busque para donde irse y le desearemos lo mejor. Los que quieran estar, darles la bienvenida, arroparlos, abrazarlos y hacerlos parte de este gran proyecto", manifestó.

Carrascal jugará en Cerro Porteño de Paraguay, mientras que Yesus Cabrera no renovó su contrato con el equipo americano y de momento se encuentra sin club, aunque se rumorea que se vincule a Junior de Barranquilla.

A las bajas de Cabrera y Carrascal, se suman las de Nicolás Giraldo, Diber Cambindo y Guillermo Murillo, quienes no seguirán vistiendo la camiseta de América. Mientras que la primera gran incorporación tiene que ver con David Lemos, el delantero ex Once Caldas que se vinculó a 'la mechita'.

Osorio también destacó que no tuvo conversaciones con el América de Cali mientras Juan Cruz Real siguiera siendo el entrenador por respeto a él y a su cuerpo técnico, por lo que no había un precontrato ni un acuerdo previo.

"Una vez que el club tomó una decisión ya teníamos valorada la nómina y empezamos a hablar con el presidente, con los dueños, cuál era el proyecto deportivo que nosotros queríamos, porque afortunadamente teníamos otras opciones y oportunidades de trabajar en el fútbol extranjero y nos decidimos por el amor, por el cariño que le tenemos a nuestro país, por las ganas de trabajar con jugadores colombianos en nuestra nación", explicó.

Posteriormente, el entrenador mundialista hizo un recorrido por el estadio Pascual Guerrero acompañado de miembros de la Alcaldía de Cali.