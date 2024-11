El ‘Tino’ Asprilla criticó el desempeño de Luis Díaz con la Selección Colombia: esto dijo

La derrota de la Selección Colombia frente a Uruguay generó todo tipo de críticas y comentarios al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. La no titularidad de James Rodríguez, quien posteriormente aseguró tenía una molestia muscular, el ingreso de Yerry Mina en el segundo tiempo cuando iban abajo en el marcador y la ausencia de Luis Díaz, quien pasó desapercibido durante los 90 minutos.

El guajiro llegó a la concentración de la Selección registrando una gran temporada con el Liverpool, antes de viajar anotó un hat-trick frente al Bayer Leverkusen por la Champions League, sumando así siete tantos con el club inglés en la presente temporada, algo que ha sido recalcado por quienes lo critican por no marcar vistiendo la camiseta de la selección nacional.

Mientras que algunos defendieron al guajiro, como lo hizo el técnico Arturo Reyes, otros criticaron su papel en la derrota de Colombia frente a Uruguay, una de estas críticas vino de Faustino el ‘Tino’ Asprilla, quien no se guardó nada al hablar del jugador.

¿Qué dijo el ‘Tino’ Asprilla?

El exfutbolista y comentarista en ESPN aseguró que el principal error de Díaz es no soltar la pelota, no hacerles pases a sus compañeros. Según el ‘Tino’: “él no ha podido entender que no tiene que gambetear en la mitad de la cancha. Él no lo ha podido asimilar ahí. Hubo una pelota que le dieron en el área, ahí tenía que encarar, y la paró y tiró un centro que le cortaron, esas son las pelotas que tiene que coger”.

Igualmente, criticó la posición del guajiro y aseguró que el jugador “mientras no entienda que, en la Selección Colombia, cuando juegue en la mitad de la cancha, si no juega a uno o dos toques le va a quedar muy difícil”.

Y es que de acuerdo con las estadísticas del partido publicadas por el portal especializado en el tema ‘Sofascore’, tuvo una calificación general de 7.0, registró 62 toques, tuvo una efectividad del 84% en pases precisos, solo completó un pase clave y un despeje y no tuvo ningún tiro a puerta ni centro completado. Igualmente, registró 20 posesiones perdidas a lo largo de los 90 minutos.

Para el ‘Tino’ este no es solo un problema de Lucho Díaz, sino también de sus compañeros de campo, quienes no llaman la atención del jugador para que juegue de una manera más asociativa: “no sé quién es el que se le arrima y le dice ‘Lucho, aquí es a toques’. Nadie le habla, nadie le dice nada y él pierda y pierda balones. Insiste y vuelve y pierde”.

Próximo partido de Colombia

Se espera que el guajiro vuelva a estar en el próximo partido de Colombia frente a Ecuador por la última fecha de eliminatorias del año. El partido se disputará el próximo martes 19 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla.

La Selección bajo el mando de Néstor Lorenzo buscará sumar los tres puntos, para llegar a 22 en la tabla de posiciones y así acercarse a la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.