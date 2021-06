"Todo es culpa de Petro": La animación que la está rompiendo en redes

El canal de YouTube Trineo TV, con un sketch de Vida Pública Show, invitó a los ciudadanos a inscribir la cédula para las próximas elecciones presidenciales 2022.

Para lo anterior, alentaron a sus fans a no dejarse llevar por las Fake News, ni los comentarios de terceros. Y lo hicieron parodiando la famosa frase "Es culpa de Petro".

En el vídeo se ve cómo el protagonista de la serie para YouTube, tras leer una la editorial de una revista, empieza a 'entender' que todo lo que le pasa "es culpa de Petro".

"Ahora entiendo que todo lo malo que ha pasado en mi vida es culpa de Petro y yo pensando que era por mi propia irresponsabilidad”, dice el personaje principal.

“Por culpa de Petro era que levantaba tarde a la universidad, por culpa de Petro es que no he podido acabar con la tesis, por culpa de Petro no he podido ponerme en forma”, añade el protagonista animado.

Al terminar el sketch aparece un letrero que dice: “Para que todo no siga siendo ‘Culpa de Petro’, inscribe tu cédula y comprométete a salir a votar”.