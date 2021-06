"Me demandaron por dañar su buen nombre, no se ni cómo se llama"

Nuevamente, Epa Colombia estaría en problemas judiciales, esta vez no sería por daño a un bien público, sino por "dañar el buen nombre" del ex de Andrea Valdiri, más conocido como Lowe León.

Epa Colombia 'no se quedó con la espinita' y grabó un video en sus redes sociales donde expresó su desacuerdo con la acción legal interpuesta con León:

"Ahora otra demanda, el ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre, amiga. Yo ni sé ni cómo se llama ese señor, amiga", afirmó Epa Colombia.

"Las personas no hayan cómo meterme a la cárcel, no hayan cómo quitarme dinero, no hayan cómo colocarme más delitos", añadió Epa.

"Contrataron un buen abogado que tiene un estatus por hacerme daño. Por qué no responden, amiga, por qué esas ganas de hacerme tanto daño. No responde, pero si tiene plata para una cosa, pero para la otra es pobre, amiga", siguió explicando.

También arremetió contra León y dijo, según ella que es lo que busca con esta demanda: "No sé si quiere dar a conocer sus canciones con mis seguidores, los que son reales los que si me apoyan duro aquí en Bogotá. No amor, esa gente está loca está loca".

Pero esa no fue la única reacción de Epa Colombia, ya que en Twitter escribió varias publicaciones mostrando su descontento:

"A mi me puede pasar de todo amiga, me pueden demandar y lo que quieran, pero usted no se deje derrumbar amiga, ánimo", "en Colombia para el pobre si hay ley, para el pobre hay castigo, pero para los ricos nada, amiga" y "Amiga yo la verdad estoy muy triste, marica, por la indiferencia de la gente".

A mi me puede pasar de todo amiga, me pueden demandar y lo que quieran, pero usted no se deje derrumbar amiga, ánimo — Epa Colombia 🇨🇴 (@iEpaOficial) June 4, 2021

En Colombia para el pobre si hay ley, para el pobre hay castigo, para los ricos nada amiga — Epa Colombia 🇨🇴 (@iEpaOficial) June 3, 2021