(VIDEO) En plena entrevista apareció mujer en paños menores

Sin duda la virtualidad sigue generando diferentes situaciones, sobre todo en las videollamadas, sean de estudio o trabajo a raíz del la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Esta vez un panelista del programa 'Es la hora de opinar' (que se transmite en México) pasó la pena a causa de una mujer que quedó expuesta por la webcam.

Gibrán Ramírez, politólogo y militante de Morena, se encontraba en un debate que conduce Leo Zuckermann que se estaba haciendo de forma virtual, cuando en uno de los extremos de la cámara del panelista apareció la mujer en paños menores.

Le puede interesar:

Ramírez, al percatarse de esto, hizo señas nerviosas a la mujer para que se ocultara de la cámara. El presentador y los panelistas no pudieron esconder la risa que les produjo este singular hecho.

Recientemente, Gibrán reapareció (en Milenio TV). Con risa nerviosa se refirió al hecho y aseguró que vivió fue efecto de lo que se vive por cuenta del COVID-19. “El trabajo se ha metido a la vida privada”, enfatizó.

“Fíjate que yo tenía una oficina. Mi familia vive en Torreón , mi pareja y mi hijo. Ahora como me toca estar volando cada semana, ya no me alcanzó para pagar la oficina y dije ‘vamos hacerlo en la casa’. El primer día que se hace en la casa, suceden estas cosas”, dijo Gibrán.