Man of Steel y Batman vs Superman ¿realmente son buenas?

Este 2021 a los espectadores se les sorprendió con algo que pensaban que era imposible: La entrega de Zack Sneyder de Justice League, también llamado "Snyder Cut" que se hizo realidad gracias a los fans y al lanzamiento de la plataforma de streaming HBO MAX que buscaba un producto que le diera impulso frente a sus competidores como Netflix y Disney Plus. Gracias a las buenas recepción de la película de 4 horas quedó en cuestionamiento si la crítica había sido objetiva al momento de evaluar a Man of Steel y Batman VS Superman, por lo cual haremos una breve reseña de la actuación de estas dos entregas con los que se buscaba crear los cimientos del mundo extendido de DC Comics en la pantalla grande.

Man of Steel ¿una obra maestra incomprendida?

Para establecer los cimientos de DC Comics en la pantalla grande era necesario que los directores y guionistas no repitieran ni la formula del personaje de los años ochenta, ni mostraran de una forma un poco más infantil al estilo de Marvel Studios. Es por eso que le apostaron a mostrar un film de origen en el que no solo mostraran a Superman salvando gente, sino introdujeran al planeta Criptón en sus últimos días y la búsqueda de Clark Kent desde su niñez para saber cuál era su rol en la tierra, es decir, un héroe más humano, en conflicto con su identidad y descubriendo paulatinamente el papel que jugaría en la sociedad.

Para muchos esta versión de Superman era más errática y agresiva, pero lo que se deja de lado es que esta versión joven descubría cómo convertirse en un héroe y que empezara a recapacitar profundamente en la consecuencia de sus acciones, por ejemplo, en su pelea con Zod, cuando destruye casi toda Metrópolis y se evidencia un superhéroe inexperto, tanto en la pelea como en la planeación de sus tácticas, un criptoniano muy emocional y poco táctico.

También para algunos espectadores (acostumbrados a una narrativa más lineal) fue incomodo ver flashbacks del Hombre de Acero entre sus primeros años y su vida nómada en búsqueda de su identidad. Pero lo cierto es que ese tipo de estructura de contar historia a hoy (2021) se ha convertido en convencional y no solo se ve en la pantalla grande sino en series, lo que ha permitido a los espectadores acostumbrarse y disfrutar de esta composición de historias.

Lo que hace realmente especial Man of Steel es situar a este héroe de antaño en una edad moderna, donde el director busca explicar ¿Qué pasaría con Superman en nuestros años?, ¿La sociedad lo aceptaría? , ¿ Es posible llegar al estatus moral que conocemos del héroe en nuestros tiempos?, ¿se adaptaría a la vida humana fácilmente con sus poderes? Tal vez, los más nostálgicos querían ver a un Clark Kent de las primeras historietas, es de decir, a un hombre moralmente correcto que siempre sabe lo que debe hacer y que sus acciones siempre son bien recibidas por las personas. Además, encontrar poca resistencia de la población en tener un justiciero en la Tierra.

Man Of Steel nos ofrece no solo música épica y emblemática que nos hace sentir la fuerza de este superhéroe, sino una fotografía hermosa y que (aunque tiene sus incoherencias y errores) nos trasportan y nos hace compartir los sentimientos ClarK Kent en esa búsqueda para convertirse en Superman.

Batman VS Superman ¿Un embudo?

A Zack Snyder lo conocemos por entregas como 300 y Watchman, donde prima las escenas de acción bien realizadas, su epicidad, un tono bastante oscuro: definitivamente no para todo el público como es el caso de las películas de Avengers.

Zack está acostumbrado a películas con mucha acción y de un cortometraje extenso, por lo que resultaba inaceptable para Warner que Batman VS Superman tuviera más de dos horas en las sanas de cine. Muchas de las escenas que daban coherencia al relato de Znayder no salieron, solo hasta el bluray con la edición extendida donde se mostraba un mejor relato del film.

No solo la escena de "salva a Martha" estuvo mal, sino la introducción de la Mujer Maravilla que se vio forzada, solo su película en solitario le haría justicia. Fueron demasiados personajes y subtramas que procesar para el espectador, arcos con los que se buscaban dar pie a más películas en solitario de los héroes de DC Comics y que solo nos deleitó con un enfrentamiento de Superman y Batman directamente traídas de los comics.

Los problemas de la dirección no solo fueron de Zneyder. DC Comics y Warner tenían un problema: debían darse prisa en crear su propio universo extendido al igual que Marvel Studios y sacar tajada del bum de las películas para superhéroes, por lo que hubo presión de los directivos hacia el director.

Como puntos buenos a rescatar encontramos todo el desenlace de la destrucción que dejó Superman en su pelea con Zod en Metropolis, el juicio en Capitolio Nacional de Estados Unidos y un Batman veterano, calculador y muy inteligente al igual que el de los comics y no solo un magnate con dinero y tecnología a su disposición.