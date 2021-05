“El país está incendiado y no apaga con gasolina”: Rodrigo Lara

El congresista Rodrigo Lara fue uno de los 69 senadores que votó en contra de la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, respaldando su continuidad y causando confusión entre la gente, ya que él político ha sido un crítico del gobierno.

Esta decisión le ha generado una lluvia de críticas al senador por esta decisión que va en contra de lo que él ha dicho acerca del gobierno. Ante los improperios, Lara explicó en su cuenta de Twitter por qué tomó esta decisión.

“Por qué razón he votado NO a la moción de censura a un gobierno que se merece una fuerte censura: Porque el país está incendiado y los incendios no se apagan con gasolina”, escribió el senador Rodrigo Lara.

Sin embargo, parece que le ‘echó gasolina’ a la polémica que hay en torno a su decisión, pues las respuestas no han sido favorables a su explicación e incluso le dijeron que lo tendrán presente para cuando requiera votos, pues no lo bajan de “mentiroso”.