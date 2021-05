En la mitad de la maraña

Popayán, capital del Cauca colombiano, es de tarde, por la ventana de la alcaldía se ven las llamas en una oficina. La foto hace parte de un grito de auxilio que hace el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López, a través de un trino: “Este no es el camino. Al interior de esa oficina trabajan funcionarios de la alcaldía que tienen familia y también merecen que se respeten sus derechos humanos. El diálogo es el único camino”. Dicen los consultados que el caos fue creado por cocaleros, “algunos que vienen de otras partes” y jóvenes anarquistas.

Popayán, unas horas después, una joven de 17 años denuncia vía Facebook: “Les tocó cogerme entre 4 no Hijueputas?? … en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo … cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma… Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía…”

La joven se habría suicidado al llegar a su casa, en donde vivía. Unos dicen que con su abuela. Otros que era muy revolucionaria. Las versiones se contradicen. Pero sí era una menor. Las autoridades han dicho que están investigando el hecho. En el vídeo aparecen los cuatro hombres, repartiéndose sus extremidades para arrastrarla a pesar su resistencia.

