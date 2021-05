“El diálogo se traslada a las regiones”: alcalde de Barranquilla

Los alcaldes de las ciudades capitales se reunieron con el presidente Iván Duque dentro del diálogo nacional que el mandatario está adelantado para superar el momento difícil del país. Finalizado el encuentro el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que estas conversaciones se trasladarán a las regiones del país.



“ Vemos un presidente abierto al diálogo y eso hay que destacarlo. Segundo, porque las entidades territoriales, los alcaldes, están participando activamente y porque nosotros vamos a trasladar esto para que sea una real conversación nacional, con la gente que está en la calle y no solamente con mesas técnicas en la capital del país. Vamos a tratar de llegar a cada persona y que nos dé su voz, su inquietud, sus anhelos y sus sueños para tratar de convertir esto en una realidad y en un documento con propuestas realizables y contundentes”. Pumarejo



Agregó que “el diálogo se traslada a las regiones y los alcaldes y los gobernadores tenemos que ser garantes y facilitadores”



Pumarejo además señaló que el jefe de Estado les dijo que en este momento no ve necesario acudir a la figura de la conmoción interior.



“Destaco que el presidente se ha comprometido con nosotros en que en este momento, bajo las circunstancias actuales, no ve la necesidad de acudir a la conmoción interior para ninguna medida de represión de la ciudadanía, ni ninguna medida administrativa. Es decir, podemos estar tranquilos que esa no es una medida que el Gobierno esté estudiando en este momento”, indicó Pumarejo.



El presidente Iván Duque les manifestó a los alcaldes que no presentará una reforma al Congreso que no tenga un consenso político y social.