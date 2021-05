Movilizaciones y marchas no pararán en el país: centrales obreras

A pesar de la decisión del Gobierno de retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro, decidió continuar con las marchas y movilizaciones en 500 municipios del país.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, dijo que el retiro de la reforma tributaria, es un triunfo que NO desactiva el Paro ni la movilización.

"Consideramos el anunció del retiro de esta iniciativa como un triunfo de los millones de colombianos que se han movilizado y del apoyo mayoritario que la ciudadanía le brindó al Paro Nacional", dijo Maltés.

Por su parte el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes, afirmó que el paro se levantará cuando se cumplan objetivos centrales para este momento como: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

El dirigente sindical manifestó que exigen también la negociación con el Comité Nacional de Paro del Pliego de emergencia resumido así : Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).

Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, Como también matrícula cero y no a la alternancia educativa, no a la discriminación de género, diversidad sexual y étnica, No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro, convocó de nuevo a toda la ciudadanía para mantener e incrementar las movilizaciones que se realizarán el miércoles 5 de mayo en todo el país.