El FBI registró el apartamento de Rudy Giuliani, abogado de Trump

La policía federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad y ex bogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades en Ucrania.

Según el diario The New York Times, que cita fuentes anónimas, la orden de registro fue emitida por fiscales federales en Manhattan y durante la misma se incautaron de dispositivos electrónicos; sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por el FBI.

El abogado de Giuliani, Robert Costello, calificó el allanamiento debandidaje legal. "¿Por qué le harías esto a alguien que ha sido fiscal, alcalde de Nueva York y defensor personal del 45º presidente de Estados Unidos?", le dijo a The New York Times.

Los fiscales federales investigan desde hace meses la posibilidad de que Giuliani abogara en favor de funcionarios y empresarios ucranianos ante el gobierno de Trump en 2019. Giuliani, de 76 años, no ha sido acusado por la fiscalía, que tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la investigación.

Dos hombres que trabajaron para Giuliani en Ucrania, Lev Parnas e Igor Fruman, también fueron acusados en Nueva York a fines de 2019 de violar las leyes de financiamiento de campañas. Se espera que su juicio comience en octubre.

Asimismo, el Departamento del Tesoro sancionó en enero a cuatro ucranianos que ayudaron a Giuliani en sus gestiones, acusándolos de injerencia electoral. Giuliani es uno de los más firmes partidarios de Trump y afirma que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas a favor de Biden.