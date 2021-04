Las propuestas de sectores políticos sobre la reforma tributaria

El tema de discusión en los últimos días, tanto en el Congreso como en los partidos políticos, es la reforma tributaria, que aunque no ha empezado a ser discutida, no cuenta con el respaldo de partidos de oposición, independientes y de colectividades que, incluso, hacen parte de la coalición de Gobierno.



Pese al rechazo que ha generado la reforma por parte de partidos como Cambio Radical, el Liberal, la U, Colombia Justa y Libres y los partidos de oposición, en las últimas horas se ha venido planteando uan serie de propuestas para hacer modificaciones, incluso se habla de una eventual contrareforma.

Por los lados del Centro Democrático el expresidente Álvaro Uribe insistió esta semana, a través de las redes sociales, en la necesidad de llegar a acuerdos para hacer ajustes a la reforma tributaria. En ese sentido, en la tarde del sábado 24 de abril presentó la propuesta de un texto sustitutivo a la reforma tributaria que radicó el Gobierno ante el Congreso y “ para contribuir al consenso de los partidos y del Gobierno”.



En la propuesta se habla de “ impuestos transitorios aproximados por 12 billones sin afectar a personas de ingresos medios no la recuperación productiva”. También se plantea la posibilidad de pedir al Banco de la República 5 billones de anticipo de utilidades.



Según lo planteado, esos recursos se manejarían en una cuenta especial “con destino a superar el problema social y de empleo de la pandemia”. Los dineros serían usados, según el comunicado, para el Ingreso solidario para “ 5 millones de familias”, extender el subsidio a la nómina, la devolución del IVA a 4 millones de familias y “universidad gratuita para estratos 1,2 y 3”



Según la propuesta del Centro Democrático, la fuente de recursos sería una sobretasa transitoria de tres años del 10% a 12% para las personas naturales que hoy tributan, mantener impuesto al patrimonio de 1% a los superiores a 5.000 millones, “como se encuentra vigente, por tres años adicionales”.

También propusieron congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años, luego de los cuales, será de 30%.



También proponen como fuente de recursos extender a todo el sector financiero la sobre tasa transitoria de 3%, impuesto solidario del 10% para ingresos mayores de 20 millones en 2021, “que funcione como retención en la fuente”, impuestos verdes. Además plantean “solicitar anticipo de utilidades del Banco de la República por 5 Billones”.



En el Partido de la U ratificaron que no votarán la reforma tributaria porque consideran que afecta a la clase media y a los pensionados. La directora de esa colectividad, Dilian Francisca Toro, propuso un pacto nacional que permita sacar adelante una contrareforma.



"Propongo en el marco de la discusión elaborar una CONTRARREFORMA, que no traiga consigo cargas injustas para los ciudadanos, que tenga en cuenta las realidades económicas de los colombianos golpeados por la crisis derivada de la pandemia y que satisfaga el déficit fiscal para mantener e incrementar los programas sociales con alternativas que NO hagan más onerosa la, ya muy difícil, realidad de los colombianos", indicó Toro.



Por el lado de la Alianza Verde también anunciaron que votarán de manera negativa la reforma y argumentan que el Gobierno “pretende resolver de una manera equivocada las urgencias fiscales del Estado descargando la financiación de los programas sociales y las apremiantes necesidades de los ciudadanos solamente en las clases medias y los trabajadores”



Y anunciaron: “a cambio, los Verdes presentaremos una propuesta alternativa que resuelva en el corto y mediano plazo la sostenibilidad fiscal del gobierno central y de los entes territoriales de manera equitativa, eficiente y progresiva como lo ordena la Constitución Nacional”



Alguno sectores políticos sostendrán reuniones de bancadas esta semana y allí definirán posturas y lanzarán sus propuestas.