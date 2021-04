Colombia Justa Libres anuncia que no apoyará la reforma tributaria

El Partido Colombia Justas Libres, que hace parte de la coalición de Gobierno, anunció que no acompañará la reforma tributaria que la administración del presidente Iván Duque radicó ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia. La colectividad también pidió que se retire el texto.



“ Nuestro partido Colombia Justa Libres quiere informar a la opinión pública que de manera unánime los copresidentes y bancada de congresistas no acompañará el proyecto de ley Solidaridad Sostenible o reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional, debido a que afecta de manera grave a los pensionados, a la clase media y trabajadora e incrementa el costo de vida de todos los colombianos. Solicitamos su retiro y una reformulación de una política pública de sostenibilidad y enfocados en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos...”, indicó el copresidente y senador de esa colectividad, Jhon Milton Rodríguez.



En un comunicado la colectividad insistió que la reforma tal como está afecta a la clase media y podría afectar el empleo en el país.



“Con preocupación se encuentra en esta reforma una iniciativa regresiva que, desbordando el gasto gubernamental, equivocadamente eleva la carga tributaria provocando una baja del consumo como consecuencia del encarecimiento en producción, comercialización y uso de bienes y servicios. En lugar de propender por la reactivación económica, esto puede conllevar a que nuestra economía se continúe contrayendo y acabe con el empleo. Todo impuesto confiscatorio como el “temporal” y solidario a los ingresos altos, el IVA, o el de renta, asfixian la actividad económica, limitan las transacciones, y generan mayor informalidad y evasión”.



De esta forma Colombia Justa Libres se suma a partidos como Cambio Radical, el Liberal y la oposición, colectividades que también han anunciado que no apoyarán la reforma tributaria.