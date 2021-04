"La UEFA y la FIFA tienen mucho poder, pero los clubes también"

Vicente Jiménez, director del Diario AS de España, analizó en conversación con 6AM Hoy por Hoy sobre la situación actual que vive el mundo por cuenta de la creación de la Superliga Europea.

"Ahora todo el mundo está haciendo la reflexión de si la cosa no ha ido demasiado lejos. Las amenazas de la UEFA y de la FIFA son graves. Las medidas adoptadas por los clubes que apoyan la Superliga también entrañan un cambio radical en la organización del fútbol actual. Estamos en el tiempo de parar el balón y ver cuáles son los siguientes pasos, es obvio que así no podemos continuar", comentó el director del Diario AS.

Doce grandes clubes, una competición casi cerrada y la previsión de ingresos gigantescos: así es el proyecto de Superliga europea, anunciado este domingo y que ha logrado un auténtico terremoto en el fútbol mundial.

"O hay una voluntad de diálogo o de ceder de ambas partes, o este choque solamente tiene una consecuencia que es acabar con el fútbol", dijo.

Para Vicente Jiménez, la realidad de lo que está sucediendo con el fútbol europeo gira en torno a los poderes de las organizaciones como la UEFA y la FIFA, y el de los clubes grandes.

"Hay que distinguir los que son clubes ricos, como el PSG o el Manchester City; los que están en manos de millonarios, como el Chelsea; y clubes que todavía existen y que viven de lo que generan, como el Real Madrid, este vive de sus ingresos, no tiene ningún jeque detrás", aseguró.

"No es extraño a lo que ha sucedido con otros deportes, en los que la hiperprofesionalización ha acarreado grandes ingresos. El fútbol está viviendo un proceso de transformación lógico, producto de la pandemia, en el que se está planteando si hay más dinero, no da más de sí. Hay quienes consideran que es una realidad", añadió.

El director del Diario AS dejó en claro que la necesidad ahora debe ser que tanto clubes como la UEFA se sienten a dialogar para buscar un bien común.

"Los clubes han decidido dar un paso adelante, porque consideran que la competición no puede estar en monopolio de organismos que no son dueños de los clubes. Ahora el dinero a repartir es mucho, pero hay que ver si somos capaces, la gente del fútbol, de generar más. Ahí está la batalla, en quién es quien debe gobernar el fútbol. La UEFA y la FIFA tienen mucho poder, pero los clubes también. Acá no queda más solución que sentarse a dialogar y buscar fórmulas que satisfagan a todas las partes", finalizó.