¿Hay improvisación en el plan de vacunación que tiene actualmente el país?

Incertidumbre y preocupación hay entre adultos mayores que recibieron su primera dosis de vacuna contra el COVID-19, los agendaron para recibir una segunda dosis en determinada fecha pero sobre la marcha los re agendan y les cambian para un día más lejano la segunda dosis.

Un caso puntual y que se repite constantemente entre usuarios de diferentes EPS, es el de la señora Blanca Hernández quien recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac el 24 de marzo de 2021, le agendaron la segunda dosis para el 21 de abril, pero luego le cambian la fecha para el 5 de mayo, casi 15 días de retraso.

“No es posible que haya tanta demora para la segunda dosis, hasta científicamente puede ser válido, lo que no me explico es por qué dicen que llegan vacunas, que hay vacuna, que están agendando, que están aplicando y resulta que no, cambian las reglas sobre la marcha, es claramente desinformación que confunde y lo único que queda es un sinsabor de que hay improvisación, sean serios y no jueguen con nuestra salud”

Para responder esta inquietud que, como doña Blanca, tienen miles de ciudadanos, hay que buscar la respuesta en la cadena de distribución de la vacuna, desde las EPS que son las encargadas de aplicar los biológicos, pasando por la Secretarias de Salud que son las que las reparten a las EPS y comenzando por el Ministerio de Salud que son quienes las gestionan y las distribuyen en cada una de las ciudades y municipios.

Si se busca la respuesta en el Ministerio de Salud, ellos le lanzan la pelota a las Secretarías de Salud, si se les pregunta a estos entes territoriales ellos dicen que quienes aplican las vacunas son las EPS, en conclusión, una cadena burocrática.

Caracol Radio consultó algunas EPS y lo que responden es que ellos dependen de las vacunas que les entreguen y si un día les prometen cierta cantidad, ellos hacen los agendamientos, pero, como ocurrió después de la Semana Santa, ya hay un retaso en el plan de vacunación porque se acabaron, por ejemplo, las segundas dosis de la vacuna Sinovac, les toca re agendar sobre la marcha hasta que lleguen nuevos biológicos.

Lo importante, dicen las EPS, es que los cambios en medio de esta situación mundial de la pandemia son susceptibles pero lo importante es que esto no afecte el esquema de vacunación de las personas y se logre finalmente el objetivo de la inmunización.