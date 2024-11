Diferencias en Ley de Financiamiento enredan el pago de la opción tarifaria

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Reforma Tributaria o también llamada “Ley de Financiamiento” un artículo para contar con la autorización de asumir la opción tarifaria por 1,5 billones de pesos, a través de dos líneas de financiamiento con Findeter.

Sin embargo, la bancada Costeña considera que el Ejecutivo tomó dicha medida como un “chantaje” para aprobarle la cuestionada reforma tributaria.

Por ende, el Gobierno insiste en que la “Ley de Financiamiento” se necesita para tapar el hueco de 12 billones de pesos con el que quedó el Presupuesto General de la Nación del 2025.

“Esa carnada no la mordemos”

Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, dijo que no van a “morder esa carnada” y que el proyecto no será aprobado.

“El Gobierno nacional ha expresado que va a absorber esa opción tarifaria, pues eso resultó letra muerta ya que se nos siguen cobrando y la estamos pagando en todos los departamentos del Caribe colombiano. Nosotros rechazamos esta medida, esa carnada no la mordemos, ya se lo dije al Ministro de Minas y Energía, es otra afrenta conta el Caribe, que les aprobemos 12 billones para que nos suspendan tres meses la opción tarifaria y un poco más en Afinia, eso es absolutamente inaceptable y eso no lo estamos permitiendo, ya hemos hecho el pronunciamiento público, y es un descaro decirle al Caribe colombiano, apruébenme 12 para darles 1 ó 2 billones de pesos, eso no está en nuestros planes”, dijo Cepeda.

Recordemos que, durante el proceso de intervención de la empresa Air-e, se amplió el pago de la opción tarifaria a 10 años, lo que ha sido cuestionado por gremios y congresistas, debido a los intereses que eso traerá.

El exagente interventor, Carlos Diago, había dicho en Caracol Radio que la decisión se tomó para disminuir el cobro de la opción tarifaria de $260 kilovatios/hora a $12 k/h.