Sirvió el reclamo: DIM Vs Once Caldas contará con la asistencia del VAR /

Dimayor días atrás informó los tres partidos que contarían con asistencia del videoarbitraje. Estos eran Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto, Boyacá Chicó vs. Jaguares FC y América de Cali vs. Deportes Tolima. Ante esto Independiente Medellín sacó un comunicado donde informaba que había exigido a la Comisión Arbitral la presencia de la herramienta tecnológica.

Este reclamo fue acatado por la Comisión Arbitral que informó que el partido entre el equipo antioqueño y Once Caldas en el estadio Palogrande contará con presencia de la asistencia. Esto buscando transparencia en la definición de los equipos clasificados a las finales del Fútbol Colombiano.

El partido entre Independiente Medellín y el 'blanco blanco' se llevará a cabo el domingo 18 de abril a las 3:30 de la tarde. El VAR también estará presente en los partidos de los cuartos de final del fútbol colombiano.