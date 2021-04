Timochenko desmiente reuniones con desertores del acuerdo en Venezuela / ()

Como tendencias, dañinas y "hasta criminales", calificó el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño 'Timochenko', las versiones que apuntaban a que él se había reunido con desertores del acuerdo de paz, en Venezuela, asegurando inclusive que la Policía Nacional tiene la minuta de todas sus movilizaciones.

"Es un hecho inverosímil, primero, porque no hay absolutamente nada que me identifique con ellos; y segundo, porque no soy pendejo. Conozco la inteligencia militar y sé de sus habilidades; que no lo hagan en función de desmontar las bandas criminales que están asesinando a líderes sociales, es otra cosa", aseguró Londoño.

Además, el antiguo líder de las ExFarc enfatizó también en que "en mi esquema me acompaña la Policía. Lo coordina un capitán y hay un mayor que está siempre pendiente y sabe en todo momento a dónde me muevo y a dónde he ido. Ellos tienen la minuta de todos los recorridos que yo he hecho en Colombia, desde que estoy aquí, en función de luchar por la paz".