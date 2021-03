[Video] El lujoso regaló que ‘Epa Colombia' le hizo su novia Diana Celis

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ dejó atónito a sus seguidores, luego de mostrarles el lujoso regalo que le hizo a su novia Diana Celis.

Con un emotivo mensaje de amor, la influencer le agradeció a su pareja por estar en los momentos más difíciles que tenido que atravesar.

“Has sido muy buena esposa, tú me has visto llorar, caerme, levantarme, te mereces todo lo lindo que está pasando en la vida”.

Posteriormente ‘Epa Colombia’, le vendó los ojos a Diana Celis, para que descubriera la sorpresa que le tenía preparada, y una vez se los destapó, la jugadora de fútbol profesional femenino, descubrió una lujosa moto que estaba decorada entre globos de color rojo.

La publicación que se hizo viral, dejó comentarios positivos, donde lo usuarios destacan el gran romance de estas dos mujeres.