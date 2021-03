"Me hiciste llorar" le dicen a Elianis Garrido por conmovedor recuerdo /

“Es un conmovedor recuerdo, la verdad me hiciste llorar”, son los comentarios que ha dejado una publicación de la talentosa actriz y modelo Elianis Garrido a través de su cuenta de Instagram, donde recuerda sus inicios en la actuación el año 2014.

La fotografía llamó la atención de sus seguidores ya que Garrido, se ve muy delgada, debido a que en ese momento tenía dificultades de salud como ella misma lo describió.

“Quizá uno de los años más difíciles de mi vida en muchos aspectos , pesaba 44 kilos , no dormía si no tomaba alguna pastilla para eso .También tomaba pastillas para “adelgazar” porque sentía que en tv me veía muy gruesa , me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba 6 días a la semana y no estaba conforme con nada”.

Sin embargo, como también lo describe la actriz, fue uno de los momentos más emocionantes de su vida, teniendo en cuenta que fue la primera oportunidad que tuvo en televisión para realizar un papel protagónico.

Rápidamente la publicación supero los 72.000 likes, donde sus seguidores le demuestran a Garrido su apoyo y le dicen que es una mujer guerrera, por superar estas adversidades.