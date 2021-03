Modelo de Onlyfans hará un juguete sexual igual a sus partes íntimas

Aida Cortés, una joven bumanguesa que se hizo viral tras atropellar un policía y conocerse que es una de las modelos de contenido erótico que mejor gana en Colombia gracias a OnlyFans, quiso tener un regalo con sus seguidores y definitivamente los sorprendió con el anunció.

“Les traigo una novedad que a muchos les va a gustar y es que voy a sacar una réplica de mi vagina en un juguete sexual. El molde va a ser exactamente igual”, anunció la mujer a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Con la intención de hacerlos felices y darles un poquito más de mí, hasta donde pueda. Me gusta innovar, ir más allá y esto es un plus muy bacano que no toda nena lo tiene que sea la misma”, concluyó la modelo erótica.

Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar: “será lo máximo”, “muy top”, “tendré más cerca a mi amor platónico”, “llegó el momento de ahorrar”, “es una muy buena idea”, “ya quiero que salga”, entre otros.

Además, la colombiana dijo que grabará el proceso de la creación del molde y lo publicará en su perfil de Onlyfans para que sus seguidores se cercioren de que no habrá ningún engaño.

Aida Cortés, la famosa modelo colombiana de OnlyFans que se gana 120 millones de pesos al mes por su contenido erótico, hará una réplica de su vagina como juguete sexual y grabará el proceso para garantizar que será exacta y real. pic.twitter.com/vT8NhB79Vj — Rickxxx (@Rihck777) March 25, 2021

Aida Cortés se dio a conocer luego de tener un altercado de orden público por haber atropellado a un policía en su ciudad natal; a raíz de esto, la gente comenzó a averiguar por ella y descubrieron a qué se dedicaba.

Además, dijo en una entrevista radial que por su trabajo en OnlyFans, la famosa plataforma de contenido exclusivo, gana 120 millones de pesos mensuales.