“El cuerpo de tu vida”: Daniela Ospina jugó voleibol en diminuto bikini

Daniela Ospina, modelo y empresaria colombiana, deslumbró a sus seguidores con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en la que luce un pequeño bikini blanco y está jugando voleibol playa, una de las pasiones de la antioqueña.

“No saben la alegría que me da, tener la fortuna de volver por momentos al Voleibol y no es para menos, si ha sido un deporte que me ha dado tanto: aprendizaje, fuerza, viajes, crecimiento… y sobre todo ¡Felicidad! Por eso, cada vez que tengo la oportunidad le digo sí, porque no solo me lleva a recordar esta etapa tan bacana de mi vida sino porque es una pasión y un amor que jamás se olvidará”, escribió la mujer en su publicación.

La fotografía completa cinco horas de publicada y ya lleva cerca de 140.000 likes y más de 500 comentarios elogiando su espectacular figura: “fotonon”, “ese cuerpazo no es de Dios”, “mi foto favorita”, “debí haber visto esta imagen antes del brownie gigante que me acabé de comer”, “el abdomen más regio”, entre otros.

Cabe recordar que Daniela Ospina es jugadora profesional de Voleibol y que integró el VP Madrid de este deporte cuando estuvo viviendo en España, acompañado a su expareja, el futbolista James Rodríguez, quien pasó por el Real Madrid.