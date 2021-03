Necesito cancelar esa cuenta y que me disculpe: Hombre que amenazó a Riaño

En las úlitmas horas a través de redes sociales el comediante Alejandro Riaño denunció estar cansado de las constantes amenazas que recibe como consecuencia de su humor político. Según manifestó, Riaño está preocupado porque ahora están dirigidas hacia sus hijos.

Incluso, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Riaño aclaró que no es la primera vez que recibe amenazas por parte de la cuenta @juanpab31018549, ya que anteriormente, había recibido recados desafiantes contra su familia.

Horas después de conocerse el caso, se difundió a través de las plataformas digitales un video en el que se ve con claridad la cara del sujeto que está tras esta cuenta. En este, el hombre agrega que no es un delincuente y que escribió estos mensajes por no estar de acuerdo políticamente con el humorista.

En el video el sujeto acepta ser el dueño de la cuenta y agrega: "Yo necesito cancelar esa cuenta y que me disculpe la gente. Yo no vuelvo a cometer ese error", manifestó arrepentido.

En el mismo clip, el hombre reconoce su error y aclara que no desea que le pasen cosas malas a los hijos de Riaño. "Fue una cosa pendeja mía de política, no quiero que le pase nada a los gemelos de él. Yo no soy ningún delincuente."