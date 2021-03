Luisa Fernanda W respondió a críticas por "mala mano" con Pipe Bueno

En redes sociales se volvió viral una fotografía de Pipe Bueno, cantante colombiano que es pareja de Luisa Fernanda W. La creadora de contenido fue criticada por "tener mala mano", por lo que salió a responder estas 'acusaciones'.

"Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues... Entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren esa persona que tenga mala mano para que eso deseos que tengan en su corazón se les haga realidad, sean exitosos en lo que sea que ustedes quieran serlo, que todas tengan mala mano", empezó diciendo.

La instagramer agregó: "Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días que uno amanece hecho un..., uno no siempre tiene que estar como un postre y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día después de una trasnochada tan brava con el niño, con el trabajo, y son cosas que la gente no entiende, solo busca criticar".

Recordemos que la relación también ha sido criticada luego del fallecimiento de Legarda, aunque los dos colombianos disfrutan de su día a día juntos y tienen un hijo llamado Máximo.