En Calamar, Guaviare piden respuestas de las autoridades por bombardeo

Caracol Radio se encuentra desde Calamar, Guaviare. Se trata de un municipio muy mencionado por estos días, porque a unos kilómetros de alló fue el bombardeo contra alias 'Gentil Duarte', de las disidencias de las Farc, donde murieron menores de edad. Para llegar a este municipio hay que tomar un vuelo Bogotá - San José del Guaviare y ahí un transporte. Toma unas tres horas llegar a Calamar, luego de pasar por el municipio de El Retorno, el corregimiento de la Libertad y el caserío la Fortaleza.

Es un recorrido de unos 79 kilómetros por una vía compleja de transitar por las lluvias de los últimos días. En este municipio hay más preguntas que respuestas, porque ninguna autoridad le aclara a esta población de 9 mil habitantes lo que realmente ocurrió el pasado 2 de marzo en el punto conocido como Buenos Aires, en plena zona del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

El 8 de marzo se hizo un consejo de seguridad y allí se desmintió que en el bombardeo hubieran muerto menores de edad, cuando en realidad sí habían fallecido en esa operación militar, cuyo objetivo era 'Gentil Duarte', de las disidencias de las Farc.

Esto nos explicó una persona que preguntó en ese día, pero que pide no revelar su nombre.

Desde 2014 se emitió por parte de la Defensoría del Pueblo una alerta para Calamar y sus veredas sobre el riesgo de reclutamiento para los menores de edad, pero ninguna autoridad le prestó la atención debida y los casos se presentan sin que exista una denuncia, según nos cuentan porque temen a las amenazas del grupo armado que los tienen y prefieren salir del lugar y no hablar con nadie de que su hijo se lo llevaron.

Ante la no atención de esta alerta cuándo hay una mención de reclutamiento de menores en la zona, nadie habla del tema, no lo denuncian, porque no quieren que sean señalados y juzgados. La falta de oportunidad que tienen aquí en Calamar los jóvenes los vuelve vulnerables y fácil de convencer por alguien que llegue a ofrecer lo que los menores no encuentran en las instituciones del Estado, y por eso dicen que los menores que están en los grupos armados ilegales son víctimas de un delito como lo es el reclutamiento.

Aquí en el municipio de Calamar, Guaviare los jóvenes piden más apoyo, campañas de educación en que se explique la realidad del reclutamiento de menores. Programas para que puedan seguir estudiando y trabajando. Aquí se sienten abandonados por el Gobierno Nacional y piden que no los juzguen sin saber lo que viven tanto en la zona urbana de Calamar, como en el campo, que en muchas ocasiones los lleva a tomar caminos equivocados, como el de irse con un grupo armado ilegal.