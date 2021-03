"92% de colombianos afirma que ningún legislador representa sus intereses" / ()

Durante el conversatorio “Crisis de Confianza: El Capital Social de Colombia”, la columnista Sandra Borda, el exministro Juan Carlos Echeverry, el exsenador Juan Manuel Galán, el director de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro, y el presidente de Contrial, John Sudarsky, discutieron sobre esta pérdida de legitimidad que están atravesando las instituciones en Colombia.

En el marco del lanzamiento del libro “La brecha entre la Sociedad, la Política y el Estado” del académico Sudarsky, se advirtió que el 92% de los ciudadanos considera que ningún legislador, llámese congresista, diputado, concejal o edil, representa sus intereses, dejando ver una ausencia de representación casi unánime.

"La principal fuente de pérdida del capital social es la atomización, y de ella la pérdida de representación entre la ciudadanía y la política. Y una de las causas principales es el sistema electoral. La gente puede votar pero no sabe a quién está eligiendo. El 88% de los ciudadanos no recuerda por quién votó al Congreso, Asamblea o Concejo", comentó Sudarsky.

En ese sentido Juan Manuel Galán coincidió en que "la única manera de construir la confianza es cumpliendo las promesas. A eso se debe esta crisis que tienen nuestros sistemas políticos y democráticos. Me sorprendió mucho del libro que el 92% de los colombianos consideran que ningún legislador representa sus intereses. Hay un rechazo muy profundo, que nos impone una reflexión sobre cómo edificar esa legitimidad y trabajar en ella todos los días".

A su vez el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry aseguró que "el estudio es muy provocador y genera muchas inquietudes sobre lo que ha pasado en el país, especialmente en los últimos 10 años. Yo creía que la Colombia de hoy era incluso mejor que la de antes de la Constitución Política, pero ahora me cuesta trabajo reconciliar".

El director de Estudios Políticos de la Nacional, Eduardo Pizarro, destacó "el gran contraste entre la importancia de la confianza ciudadana para la legitimidad democrática y el crecimiento de la economía, y el pobre debate público que existe sobre el tema. No le hemos colocado suficiente atención. Todos debemos contribuir a que inicie la discusión de cómo recuperar esa confianza".

Por su parte Sandra Borda realizó un barrido internacional de estudios recientes de credibilidad y comentó que "crece la credibilidad en la comunidad científica y en la académica, seguidas de la médica y las oenegés en general. Estas instituciones están empezando a recobrar notoriedad y tienen algo en común, que es que la gente las asocia con valores particulares y la coherencia que perciben".

Otro de los debates que sobresalió dentro del conversatorio dirigido por Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo de Caracol Radio, fue el papel de las redes sociales como posibles factores de la pérdida de credibilidad en las instituciones y en la prensa misma, debido a su inmediatez, libertad de corrientes y en ciertos casos, también, la falta de precisión en los contenidos.