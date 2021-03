Video: influenciador se implantó senos tras perder una apuesta y así quedó

El influenciador Yefferson Cossio ha dado de qué hablar en estos días por la publicación de unas fotos y un video de él mostrando que se implantó senos y todo por cumplir con una apuesta que perdió con su cuñado.

El joven paisa le dijo a su pariente que si llegaba a 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram se sometería a la cirugía estética mencionada y ha superado la meta. Al momento ya cuenta con más de 3,3 millones de followers.

“Si pierdo este reto que me puso Jhoan López me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes'. No estoy preocupado”, escribió Cossio en un post que publicó el 16 de febrero.

Efectivamente sucedió, Yefferson Cossio llegó al tope de seguidores que pidió para cumplir con el reto y se hizo los implantes, los cuales, él mismo aseguró que los tendrá puestos por una semana.

“Entonces, ¿no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean como quedó la cirugía… Yo no perdí́ el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito; ¿conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram?”, escribió el influenciador en el caption de las fotos de cómo quedó después del proceso.

Como se puede observar en las imágenes, los implantes no son de gran tamaño y el joven ha aprovechado su cirugía para hacer bromas y comportarse como si fuera una mujer más.