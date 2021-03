Video: “I’m colombian”: Anthony Hopkins bailando al ritmo de Elvis Crespo

Anthony Hopkins reapareció en la opinión pública, pero esta vez no lo hizo por alguna participación en una película, sino por un video en redes sociales en el que sale bailando la popular canción ‘Tu sonrisa’ del artista puertorriqueño Elvis Crespo y diciendo que es colombiano.

Mostrando sus mejores pasos, el reconocido actor dice “I’m colombian” y los seguidores comenzaron a dejarle mensajes por su sabor al danzar: “Yes you are. From Bogotá, to be specific.”, “Hi Mr. Hopkins, let me tell you that we call this dance in Colombia the "rolo style"”, “esperamos verte bailando una del Grupo Niche o del Joe Arroyo”, entre otros.

El video del cinco veces ganador del Premio Oscar ha sido todo un éxito en Internet, pues en menos de un día ha logrado más de 40.000 Rt, cerca de 247.000 likes y más de cuatro millones de reproducciones.

Cabe recordar que Anthony Hopkins está casado con una colombiana, la payanesa Stella Arroyave, a quien le atribuyen que el actor diga que es colombiano y también que a su edad tenga sabor para moverse al ritmo de los ritmos latinos.