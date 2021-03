Vuelve y juega, el 'Ñoño' no acude a diligencia de CNE sobre campaña Santos

El Consejo Nacional Electoral busca escuchar a Bernardo Miguel el ‘Ñoño´ Elías dentro de una indagación preliminar a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos del año 2014, sin embargo, en dos oportunidades, en menos de una semana, la diligencia no se ha podido adelantar por la no asistencia del excongresista. El pasado lunes 22 de febrero estaba programada una versión juramentada y no asistió, motivo por el cual fue reprogramada para este lunes a las 2:30 de la tarde, pero tampoco acudió.

El abogado del expresidente Juan Manuel Santos, Alfonso Portela, confirmó que el excongresista presentó una excusa en la que manifestaba que no había sido notificado y por dicha razón no podía asistir a la audiencia programada por el Consejo Nacional Electoral.

“Simplemente no apareció. Un dragoneante del INPEC asistió a la diligencia y manifestó que él había ido al patio a las 2 de la tarde y le dijo que tenía la diligencia a las 2:30 y él simplemente envió una comunicación diciendo que no había sido notificado y que por esa razón no comparecía”, indicó la defensa del expresidente Juan Manuel Santos, Alfonso Portela.

Portela agregó que “se le pidió al Consejo Nacional Electoral que certificara si había enviado en su oportunidad los correos correspondientes para la notificación y fueron certificados y verificados por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, manifestando que sí habían enviado la notificación correspondiente”.

La diligencia fue reprogramada para el próximo viernes 05 de marzo a las 2:30 de la tarde.