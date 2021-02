Los cambios del Ministerio del Interior con la Constitución del 91

Desde 1886 el ministerio del interior estaba concebido como el ‘ministerio de Gobierno’ un organismo del poder ejecutivo que tenía funciones de policía, archivo nacional, correo y elecciones. Sin embargo, con la evolución institucional y la necesidad de que se formularan políticas públicas para las minorías, se fue modificando para garantizar la participación ciudadana.

Con la Constitución de 1991 y buscando esa representación efectiva, este ministerio adquirió tareas como ser intermediador entre las entidades nacionales e incentivar la integración de todo el pueblo colombiano.

“El gran sentido de la asamblea constituyente fue reunir una enorme diversidad de realidades que no estaban interpretadas en las instituciones y que por lo mismo venían enfrentándose en una permanente inconformidad, en una permanente incomprensión. Una de las razones que dábamos era que, por ejemplo, las etnias no estaban interpretadas en el estado, las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones indígenas, ancestrales, milenarias no estaban interpretadas en la constitución”, aseguró el senador Iván Marulanda.

Sin embargo, la deuda historia con estas comunidades no se ha podido subsanar pues pese a las distintas políticas que se han adelantado desde el 91, la participación sigue siendo un obstáculo en el ejercicio democrático.

Sobre esto el constituyente Fernando Carrillo aseguró que “la presencia de los grupos étnicos y las minorías en el escenario político colombiano ha sido una de las características esenciales del proceso de apertura que se ha dado en las últimas décadas, pero falta muchísimo más. Se necesita una mayor presencia territorial, Colombia necesita más dialogo social con las minorías étnicas”.

Hoy este ministerio es el que maneja las relaciones políticas del gobierno, pero además está instalado por 8 direcciones, entre estas la de asuntos indígenas, comunidades negras, asuntos religiosos, comunidad LGBTI y una especial para garantizar los derechos humanos en Colombia