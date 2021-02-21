Con la zurda: Golazo de Muriel en la victoria de Atalanta contra Napoli

El Atalanta de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duvan Zapata salió victorioso en el duelo ante el Napoli por la fecha 23 de la Serie A, que terminó con resultado de 4-2 a favor de los de Bérgamo, donde, como de costumbre, los cafeteros fueron protagonistas.

Zapata abrió el marcador al minuto 52 tras un centro de Luis Fernando Muriel, donde por los aires ganó el jugador caleño para poner el 1-0. Posteriormente, fue el ‘Toro’ quien asistió a Robins Gosens, quien puso el 2-1.

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Al minuto 71, la magia y la destreza dijeron presente en el Gewiss Stadium por medio de Luis Muriel, quien recuperó la pelota tras un mal pase del contrario, regateó en el área y la colgó del ángulo superior derecho que custodiaba Alex Meret.

Con este tanto, el delantero de la Selección Colombia llegó a 14 goles en 21 partidos disputados por Serie A, siendo el máximo goleador del conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini. Muriel, participa en una anotación cada 42 minutos y marca cada 53.

Con este resultado, Atalanta de momento sube al tercer lugar en la tabla de posiciones con 43 puntos, por debajo de Inter y Milán.

El equipo de Bérgamo, recibirá al Real Madrid el próximo miércoles por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Vea aquí el golazo de Luis Fernadno Muriel en la victoria del Atalanta: