Santa Fe vs. Once Caldas, partidazo por la fecha 2 de Liga: posibles nóminas, hora y cómo seguir

Santa Fe y Once Caldas disputan uno de los duelos más atractivos de la fecha 2 de la Liga colombiana. En El Campín, el conjunto Cardenal buscará su primer triunfo del semestre, mientras que el cuadro albo irá tras su segundo triunfo.

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Santa Fe, a trasladar el fútbol de Sudamericana a la Liga

El equipo de Pablo Repetto logró entre semana un triunfo clave en Copa Sudamericana ante Caracas de Venezuela por 3-0 (5-0). El conjunto bogotano avanzó a los octavos de final de la competición, donde se medirá contra River Plate.

Sin embargo, en Liga no tuvieron un buen inicio, aunque Pablo Repetto apeló a la rotación y le dio descanso a los habituales pensando justamente en la Sudamericana. En el estreno liguero fue victoria por 2-1 para Águilas Doradas, con goles de Andrés Ricaurte y Frank Lozano, mientras que Nahuel Bustos convirtió para Santa Fe.

Once Caldas llegada con goleadas abordo

El equipo de Manizales tuvo un estreno por todo lo alto ante Cúcuta en Palogrande. Terminó en goleada por 5-1, siendo Dayro Moreno el autor de la última anotación de la noche, que le sirvió al cuadro blanco para sumar sus tres primeros puntos.

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Además, el conjunto de Hernán Darío Herrera llega de sumar otra goleada entre semana, pues superó por 3-0 a Envigado (6-0 global) para lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Colombia. En octavos se enfrentará contra Alianza.

Historial reciente entre Santa Fe y Once Caldas

En los últimos 10 partidos que se han enfrentado Santa Fe y Once Caldas, 6 fueron victoria para el equipo bogotano. Sin embargo, el más reciente, en Manizales acabó 1-1 el 26 de enero del 2026, mientras que el último en El Campín fue victoria para los blancos por 1-2.

Posibles nóminas de Santa Fe y Once Caldas

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Juan Castaño, Jorge Cardona, Andrés Correa; Jaime Alvarado, Jader Quiñones, Andrés Roa; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata.

DT: Hernán Darío Herrera

Hora y cómo seguir EN VIVO

El partido tendrá lugar este domingo 2 de agosto desde las 8:00 p.m. en el estadio El Campín de Bogotá con la dirección del árbitro Carlos Betancur.

Usted podrá seguir la transmisión de este partido por El Fenómeno del Fútbol, así como el minuto a minuto por caracol.com.co