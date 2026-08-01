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Franco Fagúndez sobre futuro en Santa Fe: Mi préstamo es sin opción de compra, ojalá pueda quedarme

Franco Fagúndez, volante de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBar Caracol de Caracol Radio, refiriéndose a su actualidad y su futuro, los objetivos del equipo para el presente semestre y el reto de enfrentar a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Buen momento de los extranjeros de Santa Fe

“Todos sabemos la calidad de jugadores que tenemos en la delantera, comandados por Hugo (Rodallega), está Nahuel (Bustos). En la pretemporada, los goles que hemos hecho mucho fueron de los que estamos arriba. La competición está bastante pareja y al que le toque sabe que va a dar el máximo”.

Se le da bien entrar desde el banco

“Gracias a Dios se me viene dando bien arrancando desde el banco. Cada vez que tengo un aporte directo al arco está yendo adentro, feliz por eso”.

¿Le gustaría quedarse en Santa Fe?

“Estoy muy feliz acá, soy muy feliz. Pertenezco al Club Santos Laguna, saben que es préstamo sin opción de compra, pero soy muy feliz acá y eso se está demostrando dentro de la cancha. De a poco voy encontrando mi mejor versión, cada vez me voy sintiendo mejor, con más confianza. El día a día es lindo con los compañeros y el club. De acá de mi casa a Tenjo tengo una hora y media de viaje, pero la disfruto. Ojalá que se pueda dar la chance de seguir, si no es así, que sea lo que quiera el destino”.

¿En qué momento llega el juego contra River?

“Antes que River tenemos tres partidos fundamentales acá, dos por Liga y uno contra Unión Magdalena el miércoles. Por suerte también son partidos que nos toca afrontarlos de local la mayoría. Vemos que River no viene bien, en gran momento, a pesar del gran equipo que tienen, seguramente el día que se levanten bien va a ser complicado ganarles. Nosotros venimos bien, ellos no vienen tan bien, hay que aprovechar eso”.

¿Cómo ve a River Plate?

“Todos sabemos lo que es River, un gran del continente, no hay que subestimarlo, no viene en un gran momento, pero la calidad de jugadores que tienen es abismal. Tenemos que aprovechar eso, que no vienen en un gran momento, pero sabemos que los favoritos son ellos”.

¿Cómo se ven en la Liga?

“Bien, con confianza, sabemos que mañana nos enfrentamos a un Once Caldas bravo, que viene de ganarle por cinco goles al Cúcuta. Lo enfrentamos en torneos anteriores también, mañana estamos de local y queremos ganar por nuestra gente”.

¿Con quién es más fácil jugar, Bustos o Lovera?

“Son diferentes, con Nahuel el día que nos tocó jugar con Águilas, si bien fue una cancha complicada de jugar, Nahuel es acompañante de delantero, pero son muy diferentes los dos”.

La tranquilidad de contar con Mosquera Marmolejo

“Tenemos a Súper Marmo en el arco, es una bestia, sabemos al calidad que tiene y la experiencia que aporta. A cualquier jugador se le debe hacer chiquito el arco cuando va a patearle a Marmo, gracias a Dios tenemos el arco muy seguro”.

¿Cuáles son los objetivos en Liga y Sudamericana?

“Lo primero que apuntamos era pasar a octavos de final de Sudamericana, también sabemos que no podemos descuidar la Liga. Vamos a enfrentarnos contra River, pero no podemos descuidar los tres partidos que tenemos antes. Este es un club que te exige ganar todo, tenemos tres competiciones y vamos a ir por las tres”.

¿Quieren ganar las tres?

“Vamos a ir por las tres, yo creo que hay plantel”.

¿Cómo ve al plantel para afrontar lo que viene?

“Agarramos a un Caracas, acá vinieron a hacer su partido, a defenderse más atrás, también creo que no nos hemos enfrentado a un rival fuerte. La prueba de fuego en esta Copa la tenemos con River, esa va a ser la llave que nos ponga a prueba”.

¿Trabajan los tiros libre?

“Yo por lo general me quedo bastante, siempre me quedo pateando, pero una vez a la semana siempre me quedo pateando”.

¿Con quiénes se queda?

“Con Alexis (Zapata), con Hugo (Rodallega) también nos hemos quedado y Nahuel (Bustos)”.

¿Cómo le va con los penaltis?

“Yo creo que bien, no he pateado muchos penaltis, pero de los que he pateado, me tocó errar solo uno”.

¿Le sorprende jugadores de más de 40 años rindiendo en Colombia?

“No es normal, está él (Rodallega), mañana nos enfrentamos a Dayro (Moreno), son goleadores natos. Vi que Hugo se metió entre los cinco goleadores de Colombia y ahí están ellos dos. También habla de la ambición que tiene cada uno, por más que tienen su edad siguen aportando para su equipo. Hugo es muy competitivo, hoy le tocó perder en el rondito que hacemos y se enoja, él quiere ganar y eso nos contagia a todos”.

Se ve un grupo unido

“Desde que llegué lo que más se prioriza es eso, que sea una familia, todos metemos a Dios por delante de todo, Daniel está liderando eso en lo individual, es un gran equipo. Por eso también las ganas de quedarme, la plata es importante para todos, pero el día a día y el bienestar, mas en un equipo que pone a Dios por delante, es una de las razones por las que yo estoy muy feliz acá”.