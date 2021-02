Selección Colombia: Los ausentes en el primer microciclo de Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda realizó su primera convocatoria en su segundo ciclo como entrenador de la Selección Colombia de Mayores. Está, como era de esperarse, fue aplaudida por algunos y criticada por otros, quienes aseguraban que habían ausentes que merecen ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Hay que recordar que la convocatoria la integran únicamente jugadores de la Liga Colombiana.

Duván Vergara

El atacante del América de Cali ha sido uno de los jugadores más destacados en el bicampeonato conseguido por el equipo 'escarlata'. Desde el 2019 ha jugado 53 partidos y ha marcado 16 goles. El futbolista se mostró tranquilo ante el no llamado, "No me esperaba el llamado porque no he jugado. Siempre estoy alegre, nunca me desespero".

Yesus Cabrera

El volante ofensivo también pertenece al América de Cali y fue el más destacado en las finales de la Liga Colombiana en el 2020. Cabrera tiene una amplia trayectoria en el Fútbol Colombiano, iniciando en La Equidad y alcanzando su mejor momento en el América de Cali. Yesus ha jugado 88 partidos, ha marcado 12 goles y ha dado 17 asistencias.

Álvaro Montero

El portero ya ha tenido llamados para partidos oficiales de la Selección Colombia de Mayores, inclusive fue el portero titular en el partido contra Chile donde la Selección fue eliminada en la Copa América de 2019. Su no llamado se debe a que Deportes Tolima jugará la final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín el 11 de febrero.

Jaminton Campaz

Para muchos este atacante es el mejor jugador del Tolima en la actualidad. Campaz ha sido pretendido por equipos de la MLS y de Europa, pero las ofertas no han convencido a Gabriel Camargo. Su no llamado se debe a que Deportes Tolima jugará la final de la Copa Colombia ante Independiente Medellín el 11 de febrero.

Andrés Andrade

Otro jugador con corte ofensivo al que los hinchas "extrañaron" en la convocatoria es el jugador de Atlético Nacional, Andrés Andrade. El 'riflecito' ha sido el más destacado del equipo 'verdolaga' pese a que no ha tenido unas buenas temporadas en el fútbol colombiano. Andrade jugó 27 partidos en el 2020 y marcó ocho goles.