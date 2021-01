Ingreso solidario: ¿Cómo cobrar el beneficio del enero?

Desde que empezó la pandemia COVID-19, el gobierno implementó una serie de ayudas y medidas para reducir el impacto en la economía de los hogares colombianos. Por eso, creó el Programa Ingreso Solidario que es un apoyo económico del Gobierno a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.

Este beneficio cubre 160.000 pesos colombianos mensualmente. Según el portal de Prosperidad Social, se tiene previsto realizar pagos hasta junio de 2021. Y para acceder a estas ayudas, no es necesario inscribirse, ni participar de sorteos de ningún tipo.

Sin embargo, desde la entidad han hecho un llamado a los colombianos que no han realizado cobros correspondientes a los giros del 2020 para que se acerquen a las entidades antes del 31 de enero.

Si usted tiene dudas, puede ingresar al siguiente link para verificar si su cédula hace parte de los beneficiados con esta ayuda, también encontrará la entidad en la que debe cobrar el dinero.

Recuerde que en caso de no contar con una cuenta o servicio financiero, el gobierno ha enviado mensajes de texto a los celulares de los colombianos para notificar el pago. Sin embargo, en muchos casos estos datos no estaban actualizados y por ende no era posible el que el beneficiario tuviera claridad sobre esta ayuda.