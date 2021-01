‘Maestro’ Arboleda: “Nos sacaron y no nos han dado ni una carta de despido"

En conversación con Jairo Arboleda, exjugador e ídolo del Deportivo Cali, habló sobre su salida del club, medida que lo tomó completamente por sorpresa porque hasta días antes tenía concertado el volver a su cargo el 12 de enero.

"Nosotros terminamos el año y nos dijeron que volvíamos el 12 de enero, teníamos una reunión y cuando íbamos para allá nos llamaron a decir que mejor que no fuéramos. La salida fue decisión del club, no de nosotros. Ellos me dijeron que no había plata, que había que hacer recorte", explicó.

Lea también:

Más allá de razones económicas, la sorpresa de Arboleda fue la manera como se enteró, junto a otras personas, que ya no estaría ligado al club que lleva en su corazón.

"En mi caso, estoy pensionado hace 10 años. A uno lo que le duele es que le faltó elegancia. Nos sacaron y no nos han dado una carta de despido, lo que nos merecemos. Conmigo salieron 6 personas más. Ahí más de uno salió como en capilla", señaló.

Además, resaltó que la situación es difícil de asimilar porque nadie del club les avisó que esto iba a suceder.