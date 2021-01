Así será, de momento, el regreso a clases en las ciudades principales

Pese a los anuncios realizados desde el año pasado respecto a cuándo iniciarían las clases en las entidades públicas educativas en Colombia, la llegada del segundo pico de la pandemia y sus afectaciones generó ciertas modificaciones y postergaciones en las principales ciudades.

El último cambio en anunciarse fue el de Bogotá. La alcaldesa mayor Claudia López confirmó que si bien las clases iniciarán el 25 de enero como se tenía previsto y había sido anunciado por la misma mandataria, estas serán de manera virtual debido al incremento de la propagación del virus.

En ese mismo hilo, la ciudad de Cali, que tenía todo listo para arrancar el 25 de enero según la administración, tuvo que postergar el inicio de clases una semana más, hasta el lunes primero de febrero, esperando y confiando en un desarrollo positivo de la emergencia sanitaria, que permita sostener el desarrollo de la alternancia.

Por su parte, Medellín decidió mantener en firme el regreso a las aulas mismo lunes 25 de enero con alternancia, pero no con un modelo único para todas las instituciones. Es decir, cada una de estas tendrá la autonomía para determinar si las condiciones que presente cada sede le permitan adecuar un funcionamiento adecuado.

En paralelo, la ciudad amurallada de Cartagena, tiene el inicio de clases previsto también para el 25 de enero, ratificado. Pero en este caso, cada institución decidirá si retoma las actividades educativas de manera presencial o de forma remota.

En el Huila, no en vano, se dio la orden desde la Alcaldía mayor de no dar inicio en ningún colegio con las labores presenciales, hasta tanto no sea realizado el proceso de alistamiento respectivo. De acuerdo con la secretaría de Educación, la reapertura de las aulas será entre el mes de febrero o en marzo.

Para recordar, al respecto, que las demás Secretarías de Educación del territorio nacional, actualmente están estudiando las condiciones particulares en materia de pandemia, para saber y determinar si se retrasa, se confirma o se suspende el inicio de las clases bajo la modalidad de alternancia.