Duque pide apoyo de la comunidad internacional para vacunar a migrantes

Al reafirmar que en la primera fase de vacunación sólo serán inmunizados los ciudadanos venezolanos que hayan legalizado su situación migratoria, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye la compra de vacunas contra el COVID-19.

Es importantísimo que la comunidad internacional, que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para poder atender a las personas que no han ni regularizado ni legalizado su estado migratorio en Colombia”, aseguro en entrevista con Reuters

El presidente dejó claro que los migrantes irregulares no son una prioridad en el Plan Nacional de Vacunación, pues lo que también se busca es se busca evitar” una estampida de migrantes venezolanos en Colombia”.

Leer más: Presidente Duque viajará a Corea del Sur en febrero

Leer más: Prórroga de ley de víctimas, evidencia el inclumplimiento del estado

“¿Por qué hemos dicho que no es una línea prioritaria atender a los ilegales o aquellos que no han legalizado su estatus migratorio? Simplemente porque no contamos con esa información hoy día y en el sistema de salud de Colombia queremos hacerlo con información correcta, es decir, queremos saber quiénes son las personas, dónde viven, cuáles son sus historias médicas”, agregó.