IA en la educación abre debate sobre equidad digital, ética y el futuro del aprendizaje en el país

La llegada de la inteligencia artificial a las aulas universitarias y escolares en Colombia abre nuevas oportunidades para el aprendizaje, pero también plantea desafíos éticos, sociales y pedagógicos que van más allá de la tecnología. Así lo señaló el padre Harold Castilla Devoz, rector general de UNIMINUTO, quien aseguró que el principal reto para la educación superior no está en las herramientas digitales, sino en la manera en que las personas aprenden a convivir con ellas.

Durante una entrevista con Caracol Radio, el directivo —al frente de una de las instituciones universitarias privadas con mayor número de estudiantes del país, cercana a los 100.000 matriculados— afirmó que la inteligencia artificial está reorganizando la economía, el trabajo y la comunicación, pero también obliga a replantear el modelo educativo.

“El desafío no es tecnológico, es humano y ético. Lo que está en juego es el pensamiento crítico, la dignidad humana y la forma en que nos relacionamos con el conocimiento”, explicó el rector académico.

Brechas digitales y alfabetización crítica

Para Castilla, uno de los mayores riesgos es que la inteligencia artificial amplíe las brechas existentes si no se acompaña de procesos formativos sólidos. Señaló que la alfabetización digital no debe limitarse al uso de plataformas, sino a comprender cómo funcionan los algoritmos, cómo influyen en la percepción de la realidad y qué implicaciones tienen para la democracia y la equidad educativa.

El rector indicó que las instituciones de educación superior deben integrar la ética digital y el pensamiento crítico de manera transversal en sus programas académicos, garantizando que la tecnología complemente la relación pedagógica y no sustituya el acompañamiento docente.

El rol del profesor en la nueva educación con practicas de IA

En medio del debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en los procesos formativos, Castilla Devoz insistió en que el papel del profesor sigue siendo fundamental.

“El docente no desaparece. Su rol se vuelve más relevante como orientador del aprendizaje y del uso responsable de estas herramientas”, afirmó, al señalar que las universidades también deben formar a sus profesores en competencias pedagógicas frente a la tecnología.

Oportunidades y desafíos desde las aulas

El debate también se ha trasladado al sistema educativo oficial. A través de un análisis pedagógico difundido por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), docentes y estudiantes señalaron que herramientas como asistentes virtuales, plataformas adaptativas y análisis de datos académicos comienzan a integrarse en colegios públicos, abriendo posibilidades para personalizar el aprendizaje.

Sin embargo, el analisis también advierte sobre retos estructurales como la conectividad limitada, la falta de formación docente y la ausencia de lineamientos claros para implementar estas tecnologías en el sector público.

Andrés Guzmán, docente de tecnologías informáticas del I.E.D. Jorge Eliécer Gaitán, señaló en el material que la inteligencia artificial puede ahorrar tiempo en proyectos de aula, pero advirtió sobre el riesgo de que los estudiantes dependan excesivamente de estas herramientas si no se promueve un uso crítico.

Desde la mirada estudiantil, Nicola Jiménez resaltó que el verdadero desafío -en la práctica como herramienta para el aprendizaje- está en aprender a formular preguntas adecuadas y comprender cómo utilizar estas plataformas para fortalecer el proceso educativo y no reemplazarlo.

Un cambio de época para la educación

Para el rector general de UNIMINUTO, la discusión sobre inteligencia artificial refleja un cambio profundo en los modelos educativos y en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con el conocimiento.

“No hay que tener miedo. Estamos ante una transformación histórica y hay que aprender a convivir con ella y hay que ser prudentes; aprender a gestionar estas inteligencias artificiales, sabiendo el valor que tienen y las posibilidades de desarrollo que pueden traer, pero no previniéndonos y no satanizando ni mucho menos, porque la realidad es que existe, y hay que comprenderla para ser mejores”, concluyó el rector Castilla.