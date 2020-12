Harold Rivera: “El que no crea que no vea el partido”

Santa Fe busca la hazaña en su casa, pero la tarea no es fácil. Los ‘Leones’ cayeron en la ida de la final 3-0 contra América y ahora deberán remontar la goleada para soñar con ser campeones de la Liga Colombiana, que se define este domingo desde las 6:00 p.m.

En rueda de prensa previa a la gran final en El Campín, el técnico Harold Rivera se mostró ilusionado con que sus muchachos logren darle vuelta al marcador, pero resaltó que no será una tarea fácil.

"Hemos venido trabajando en la parte emocional y más aún en esta época. Tratamos de aferrarnos a lo que venimos trabajando todo este año. Nuestro partido debe ser inteligente. Los jugadores que van a salir al terreno de juego saben lo que significa esta oportunidad", aseguró.

El técnico le habló a la hinchada y pidió que no se pierda la fe, porque el equipo hará todo por revertir el resultado.

"No hay que perder la calma y la fe. Estamos convencidos que vamos a hacer un esfuerzo gigante. Preparamos el equipo para lo que va a ser este gran reto. La muestras de cariño, respaldo y apoyo siempre han estado. El que no crea que no vea el partido”, manifestó.

Además, aseguró que durante mucho tiempo se ha trabajado en la motivación de los jugadores, más en una instancia como esta, que se disputa el título de la Liga.

“La motivación no se trabajó desde esta semana. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué jugador no quiere estar en una final? Esperamos mañana sacar a relucir la experiencia de todos", dijo.

"Nuestra idea de juego es nuestra arma. No hay nada imposible y queremos hacer historia”, agregó.